Співачка і актриса Дженніфер Лопес під час прогулянки показала пишну фігуру

Більшість особистих і не постановочних фото Дженніфер завжди дивують мережу, адже артистка демонструє фігуру не таку, як на кадрах у своєму профілі. Як правило, на реальних знімках фігура Лопес більш пишна і помітна.

На одних з таких кадрів зірка була помічена в світло-сірому костюмі, що складається з простих лосин і топа. Причому на кадрах добре видно, що фігура у співачки нітрохи не гірше, ніж у Кім Кардашьян.

Сама 52-річна Дженніфер хоч і виглядає молодо на обличчі, все одно ретельно приховує себе і без макіяжу показує лише на відео і вдома, чим провокує плітки, що наживо і натурально вона виглядає зовсім по-іншому.

Раніше Дженніфер запостила нове відео, на якому показала свою гнучкість і артистизм. Співачка прямо на палубі влаштувала спокусливе дефіле з гарячими елементами. Вона одягла червоний купальник на тонких зав'язках, який підкреслив всі достоїнства її фігури.

"Їй не може бути 52", "Ти така красива", " подивися на цю жінку. Ідеал", "Хочу так виглядати в 52", " це тіло! Цей купальник. Королева", "дасть фору молодим красуням", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив.

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