Певица и актриса Дженнифер Лопес во время прогулки показала пышную фигуру
Большинство личных и не постановочных фото Дженнифер всегда удивляют сеть, ведь артистка демонстрирует фигуру не такую, как на кадрах в своем профиле. Как правило, на реальных снимках фигура Лопес более пышная и заметная.
На одних из таких кадров звезда была замечена в светло-сером костюме, состоящем из простых лосин и топа. Причем на кадрах хорошо видно, что фигура у певицы ничуть не хуже, чем у Ким Кардашьян.
Сама 52-летняя Дженнифер хоть и выглядит молодо на лице, все равно тщательно скрывает себя и без макияжа показывает лишь на видео и дома, чем провоцирует сплетни, что вживую и натурально она выглядит совсем по-другому.
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Ранее Дженнифер запостила новое видео, на котором показала свою гибкость и артистизм. Певица прямо на палубе устроила соблазнительное дефиле с горячими элементами. Она надела красный купальник на тонких завязках, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.
"Ей не может быть 52", "Ты такая красивая", " Посмотри на эту женщину. Идеал", "Хочу так выглядеть в 52", "Это тело! Этот купальник. Королева", "Даст фору молодым красоткам", - писали в комментариях.
Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.