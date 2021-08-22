Певица и актриса Дженнифер Лопес во время прогулки показала пышную фигуру

Большинство личных и не постановочных фото Дженнифер всегда удивляют сеть, ведь артистка демонстрирует фигуру не такую, как на кадрах в своем профиле. Как правило, на реальных снимках фигура Лопес более пышная и заметная.

На одних из таких кадров звезда была замечена в светло-сером костюме, состоящем из простых лосин и топа. Причем на кадрах хорошо видно, что фигура у певицы ничуть не хуже, чем у Ким Кардашьян.

Сама 52-летняя Дженнифер хоть и выглядит молодо на лице, все равно тщательно скрывает себя и без макияжа показывает лишь на видео и дома, чем провоцирует сплетни, что вживую и натурально она выглядит совсем по-другому.

Ранее Дженнифер запостила новое видео, на котором показала свою гибкость и артистизм. Певица прямо на палубе устроила соблазнительное дефиле с горячими элементами. Она надела красный купальник на тонких завязках, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

"Ей не может быть 52", "Ты такая красивая", " Посмотри на эту женщину. Идеал", "Хочу так выглядеть в 52", "Это тело! Этот купальник. Королева", "Даст фору молодым красоткам", - писали в комментариях.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.