Ведучий Леся Нікітюк показала на прийомі у косметолога, як їй зазвичай допомагають привести себе в порядок

Нікітюк не приховує, що регулярно відвідує свого косметолога, ходить на масажі і ендосферу, щоб підтримувати шкіру підтягнутою і пружною. При цьому артистка не заперечує, що добре ставиться до уколів краси, підкреслюючи, що сама цього не робить.

Не так давно зірка розповідала про те, що вдома теж не лінується робити скрабби, тренуватися і приділяти увагу собі кожен день, щоб ефект від усього разом був «на обличчя».

"Останнім часом я стала адептом регулярного і професійного догляду за собою. Читаю різні огляди та рекомендації, обожнюю обговорювати трендові новинки з косметологом. Регулярні процедури у досвідченого фахівця-секрет красивої шкіри обличчя. Особливо корисний з косметологічних процедур пілінг і чистка " - говорила Леся.

У своїх Сторісах Вона це підтвердила, показуючи результати роботи на сеансі.

Також у наступних "сторіз" Нікітюк налякала опухлим обличчям з розмазаною косметикою.

Насправді, вона використовувала один з фільтрів в телефоні, супроводивши кадри фрагментом з телепередачі: "за кілька років Ольга перетворилася з фатальної красуні в брудну голодну бомжиху. Замість чоловіків і діамантів вона оточила себе кішками і собаками".

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