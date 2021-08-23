Народна артистка України Ольга Сумська отримала багато привітань з Днем народження

Як пише Politeka.net, 22 серпня Ольга Сумська, яка запам’яталася українцям як Роксолана з однойменного фільму, відсвяткувала своє 55-річчя. Артистка отримала привітання не тільки від найрідніших, а й від колег по цеху.

Так, у своєму Instagram Сумська опублікувала фото в білосніжній сукні та написала про свій День народження.

"Кажуть, в свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання!❤️Бути добру!✋🏻 ", - написала артистка.

Із ювілеєм Сумську взялися вітати також й інші зірки.

"Ольчик! Ти прекрасна і не тільки у свій день народження! Нехай всі твої мрії завжди стають рельністю! Нових звершень, міцного здоров‘я, та усіляких гараздів! 🎂🎂🎂🎂🎂🎂", - написав шоумен та актор Андрій Джеджула.

"Дорога Олю❤️Кохання й натхнення❤️", - привітала співачка Катя Бужинська.

"Прекрасна! Неймовірна! Мрій! Запалюй! Нехай здійснюються найсміливіші мрії. А на душі завжди буде тепло та затишно!❤️❤️❤️ Любимо тебе всією родиною!🙌😍", - сказала Лілія Ребрик.

"Многії літа!!!🔥❤️🙌 щастя й радості! 😍", - написала Соломія Вітвіцька.

Рaніше Politeka писaлa, що Ольга Сумська у сукні-вишиванці розповіла, що робитиме у свій день народження: "Потрібно багато...".

Нагадаємо, що дочка Сумської в маленькій чорній сукні похвалилася нескінченними ніжками: "Розкішна".

A ще Politeka повідомлялa, що чоловік Сумської Борисюк дав жару на кухні, показавши, що втратив "Голос країни": "Я весь твій...".