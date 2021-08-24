Фанатам показали дивовижне фото Андрія Данилка і його сценічної мами Інни Білоконь

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Андрія Данилка, більш відомого як Вєрка Сердючка, опублікували дивовижне архівне фото, на якому можна побачити також незмінну супутницю артиста Інну Білокінь. Актриса має сценічний образ "мами Вєрки Сердючки", і постійно супроводжує Андрія під час виступів.

На архівній фотографії можна побачити зовсім юного Данилка в теплій чорній дублянці і забавною шапці вушанці, він ніби сильно замерз. Поруч з ним стоїть Інна, теж без сценічного гриму, схоже, саме так вона виглядає в звичайному житті. На ній світла тепла куртка, волосся недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фото нічого не написали, зате шанувальники почали активно обговорювати знімок. "Круто", "Андрійко красень", "О, який красень, а Інночка яка красива", "Яке миле фото", "Такі молоді тут", "Красиве фото", - пишуть користувачі в коментарях до фотографії.

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