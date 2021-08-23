Український виконавець Віталій Козловський сумує у зв'язку зі смертю батька

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський став популярним українським виконавцем. 15 серпня у артиста трапилася трагедія - помер батько Віталій Сергійович Козловський. Співак поділився в цей день спільними знімками і попросив помолитися за батька. Багато зірок публічно підтримали Віталія після сумної звістки.

А вчора, 22 серпня, Віталій показав, як разом з батьком гуляв біля лісової річки. Козловський також супроводив фотографії віршем, який присвятив батькові:

"Ти був найкращим з батьків,

Моїм натхненням і кумиром!

Своє життя гідно прожив,

Щоб зараз спочивати зі світом.

Прощай, ТАТО".

Українці поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"У тебе тато був світовою людиною. Царство йому небесне", " так,Татусь у тебе був світовою людиною, яку всі так любили.Адже багато твої друзі, колеги, були знайомі з ним, і кожен, кожен міг розповісти веселу історію про нього! Тому що він був світлим, мудрим, люблячим, завжди на позитиві, заряджаючи і підтримуючи всіх навколо себе!!! Виховавши такого гідного сина, яким він так пишався!... Тепер, він твій Ангел-хранитель!", "Віталік, твій тато найкращим чином триває в тобі, тому ти - його гордість! Вічна йому пам'ять!", "Співчуваю","вічна пам'ять найсвітлішій, добрій і справедливій людині, твій ангел завжди поруч з тобою".

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