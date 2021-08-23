Солістка "Go_A" Катя Павленко показала в модному купальнику з сіточкою, як відпочиває на курорті

Популярна артистка з електро-фолк-групи Go_A, яка нещодавно здобула перемогу відразу в двох номінаціях престижного конкурсу, Катерина Павленко порадувала кадром з відпочинку. Сонячний знімок, зроблений у відпустці, співачка опублікувала у себе в Instagram.

На новому кадрі Катерина сміливо позувала перед камерою в басейні сидячи на надувній касатці. Насолодитися відпочинком співачка вирішила в чорному купальнику з вставками з великої сітки. На кадрі видно, наскільки у виконавиці струнка фігура-підтягнутий прес, красиві ключиці і тендітні руки.

"Я і Анджела", — з гумором підписала пост співачка.

Фанати поспішили похвалити зірку « " яка Анжела, коли там така красива Катерина🤭 💜; Анжела супер, але її закриває світло від зірки😍; ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь! 🔥 😍 🔥 Анжела-агонь! нам зайшло; вона неперевершена✋ 🏻 ✨; з Анжелою так взагалі міні фільм😂; Катерина, ви неймовірна🛐; не зрозумію тепер, хто прекрасніше, обидві захват».

Раніше Могилевська поспілкувалася з солісткою групи Go_A, яка зробила несподіване зізнання.

Так, Катерина Павленко зізналася, що вперше відчула себе зіркою в дитячому таборі. Тоді, багато років тому, вона виступала на дитячому конкурсі з піснею Могилевської "Я кажу ні". Саме з нею їй вдалося обставити своїх суперників і перемогти. Тоді її життя повністю змінилося.

Нагадавши, співачка Наталія Могилевська перестаралася зі" спецефектами " на концерті, ледь не звалившись за борт.

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