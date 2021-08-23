Відома співачка Софія Ротару та колишній тренер Збірної України Андрій Шевченко побували на врученні нагород в центрі Києва

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка, Народна артистка України Софія Ротару разом із легендарним футболістом та екстренером Збірної України з футболу Андрій Шевченко побували на ініційованій Президентом Володимиром Зеленським премії "Національна легенда України".

Світлину опублікував син Софії Михайлівної Руслан Євдокименко та написав, що вони "Найкращі".

Зауважимо, що зараз премію "Національна легенда України", яка буде відбуватися щороку, отримали сім українців, у тому числі у Софія Ротару ("Національна легенда української музики"), яка нещодавно повернулася із гастролів в Росії. Нагадаємо, що 74-річна Софія Михайлівна виступала на "Новій хвилі" в Сочі, що зараз активно обговорюють в мережі.

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк навіть запропонував тепер не пускати Ротару на сцену концерту, присвяченого 30-річчю Незалежності України.

Рaніше Politeka писaлa, що 74-річна Софія Ротару В обіймах Баскова викликала шквал насмішок: "Як вагітна дружина".

Нагадаємо, що Кондратюк закликав не пускати Ротару на сцену в День Незалежності після Сочі: "При всій повазі...".

A ще Politeka повідомлялa, що поява Ротару на російському фестивалі наробила галасу: "Не побоялася приїхати?".