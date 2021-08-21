Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк, відомий своєю активною громадянською позицією, різко відгукнувся про Софію Ротару

Так, 74-річна українська співачка опинилася в немилості у Кондратюка після участі у відкритті музичного конкурсу "Нова хвиля" в Сочі. Ігор Васильович запропонував тепер не пускати Ротару на сцену концерту, присвяченого 30-річчю Незалежності України. Про це він повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій Хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності. Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", - висловився Кондратюк.

Як відомо, він затятий противник гастролей російських виконавців в нашій країні, а також не схвалює, коли українські зірки їздять в гості до "сусідів", коли триває окупація.

Користувачі активно обговорюють пост Кондратюка:

"Джамала виступала в 2015 в Росії коли вже йшла війна, але ніхто про це не говорить і обожнюють її"

"Я вже заплуталася. Ротару не пускати, Лорак і Меладзе пускати... Я хз як це працює. 🤷"

"У мене вже давно немає поваги до цієї співачки... "було-було і пройшло..."

"Та там стільки їх як Ротару..."

"Ротару придворна співачка СРСР. Вона відноситься і до Росії, і Україні, тому що тут народилася. Українських сентиментів у неї немає, тому що молдаванка"

"Ротару - обов'язкова!!! Це Зінкевичем можна знехтувати..."

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