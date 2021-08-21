Українська співачка Софія Ротару взяла участь у відкритті музичного конкурсу "Нова хвиля 2021" в Сочі

Ця подія бурхливо обговорюється в Мережі. На офіційній сторінці фестивалю опублікували кадри з найяскравішими моментами відкриття, передає Politeka.net. 74-річну Софію Михайлівну і молодого співака з Казахстану Дімаша Кудайбергена назвали "цвяхами" всієї програми і мало не головними зірками "Нової хвилі".

Публіка з жаром коментує появу української легенди на російській сцені. Варто відзначити, це не перша поїздка Ротару В РФ. Взимку минулого року вона вже виступала в Москві на "Пісні року", тоді не обійшлося без скандалу. Примітно, що цьогоріч, слідом за появою на сцені в Сочі і презентацією нової пісні "Ледяные дожди" Софія Михайлівна виступить на великому концерті в Києві з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Так, Софія Ротару і ДІМАШ - головні зірки фестивалю, безсумнівно🌊 😍 👍! - Ну це ваша думка. Я б про Ротару так не сказала. Взагалі не розумію, що вона в ненависній їй Росії робить?🤷🏻‍♀"; "Софія Михайлівна неймовірна👌 🔥"; "Ротару добре виглядає для свого віку!"; "Софія Михайлівна зачарувала 😍 найкрасивіша і улюблена 🔥❤️"; "Софія не побоялася приїхати???? Офігіти👍 🌟 - а чого їй боятися? Її скрізь люблять, і вона це знає"; "Найнеймовірніша тут зараз сьогодні і завжди одна єдина Софія Михайлівна!!! 50 років на сцені і не перестає бути популярною, і не перестає дивувати самою собою, як ніхто. Легенда всіх епох, найкраща з кращих. 🔥"; "Ротару завжди пристойно одягнена, не те, що Пугачиха!", - коментують в Мережі.

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