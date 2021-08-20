Легендарна українська співачка Софія Ротару довела, що у неї є ще порох в порохівницях

Так, 74-річна артистка виступила днями на відкритті музичного міжнародного конкурсу "Нова хвиля 2021" в Сочі і презентувала свою нову пісню "Ледяные дожди". Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінках Ротару в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

Софія Михайлівна з'явилася на фестивалі в білосніжному платті з перламутровим відливом, невеликим шлейфом і дзеркальним широким поясом трохи вище талії. Яскравий макіяж і ідеально укладене волосся доповнили шикарний лук. Дивлячись на Ротару, дивуєшся її моложавістю.

Раніше в одному з інтерв'ю Ротару розкривала секрет своєї краси: "Моя зовнішність - батьківські гени. Мені від тата і мами дісталося найкраще". Звичайно, цього недостатньо після певного віку, тому співачка регулярно відвідує косметологів, а також дуже любить масаж і сауну.

Користувачі з ентузіазмом обговорили довгоочікуваний вихід у світ Ротару:

"Єдина на естраді високо моральна, що не порочить себе без розбору шлюбами, що зберегла вірність своїй улюбленій родині! Ми вас дуже любимо, ні, обожнюємо!!! ❤️❤️❤️👏👏👏"

"Роки її не беруть, вічно молода Софія Михайлівна!!! 😍🔥"

"Наша біла лебідь. Прекрасна Софія"

"Ось це я розумію Артистка з великої літери Софія👍 😍"

"ШОК ШОК ШОК!!!!!!🔥🔥"

Нагадаємо, Рідну сестру Ротару з малюком на руках показали в мережі, рідкісне фото: "особливий день!".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару блиснула красою в Нью Йорку, поділившись секретом:"не розчарує...".

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