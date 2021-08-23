Известная певица София Ротару и бывший тренер Сборной Украины Андрей Шевченко побывали на вручении наград в центре Киева
Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица, Народная артистка Украины София Ротару вместе с легендарным футболистом и екстренером Сборной Украины по футболу Андрей Шевченко побывали на инициированной Президентом Владимиром Зеленским премии "Национальная легенда Украины".
Фотографию опубликовал сын Софии Михайловной Руслан Евдокименко и написал, что они "Лучшие".
Заметим, что сейчас премию "Национальная легенда Украины", которая будет происходить ежегодно, получили семь украинцев, в том числе в София Ротару ("Национальная легенда украинской музыки"), которая недавно вернулась с гастролей в России. Напомним, что 74-летняя София Михайловна выступала на "Новой волне" в Сочи, что сейчас активно обсуждают в сети.
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Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк даже предложил теперь не пускать Ротару на сцену концерта, посвященного 30-летию Независимости Украины.
Ранее Politeka писала, что 74-летняя София Ротару В объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная жена".
Напомним, что Кондратюк призвал не пускать Ротару на сцену в День Независимости после Сочи: "При всем уважении...".
A еще Politeka сообщала, что появление Ротару на российском фестивале наделало шума: "не побоялась приехать?".