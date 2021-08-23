Знамениту співачку Софію Ротару підловили в обіймах російського співака Миколи Баскова

Як передає Politeka.net, знімок з'явився в Instagram.

Схоже, що фото було зроблено на відкритті музичного Міжнародного конкурсу "Нова хвиля 2021" в Сочі, де Ротару блищала у струмує білосніжній сукні з перламутровим відливом, невеликим шлейфом і дзеркальним широким поясом трохи вище талії.

Басков обійняв Ротару і поклав руку їй на живіт. Кадр висвл неоднозначну реакцію в мережі.

"Як то не вдале фото, як в положенні🤗, і Коля так дбайливо руки свої тримає", "дивне фото. Вона як вагітна дружина, а він обхопив за живіт, як майбутній батько", "Софія як завжди чудова, і плаття супер", "Басков виглядає її ровесником", "я завжди любила Ротару, вона завжди прекрасно виглядає. Але на цьому знімку вона ніби вагітна", "Прям одного віку)))відмінно збереглася Софія і мабуть не дуже Коля", "ніби щасливий татусь, обіймає животик вагітної дружини", "грішною справою подумав, що вона вагітна", - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що Кондратюк закликав не пускати Ротару на сцену в День Незалежності після Сочі: "При всій повазі..."

Нагадаємо, що поява Ротару на російському фестивалі наробило шуму: "Не побоялася приїхати?"

A ще Politeka повідомляла, що 74-річна Ротару В перловому вбранні викликала потрясіння на червоній доріжці в Сочі.