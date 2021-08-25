Кума Дзідзьо співачка Оля Цибульська вирішила відповісти на образи Віталія Козловського

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська стала популярною вітчизняною співачкою. Красуня є кумою розведеного соліста групи DZIDZIO Михайла Хоми, а також дружить з Віталієм Козловським. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс красуня розповіла, що в 2019 році виступала на чорноморських іграх. Віталій обізвав Олю через її вбрання, але наступного дня вибачився.

"Слухайте дивлюся з Чорноморських ігор з 2019 року і тих, що проходили зараз. Тоді Козловський в цій сукні назвав мене мочалкою і я образилася, і Віталій Як мужик вибачився на наступний день. А я дивлюся на ці фотки і думаю, блін, Віталік, ти був правий. А ви теж напишіть, де вам більше подобається: плаття пишне з зачіскою або вчорашня на чорноморських іграх. Просто цікаво", - сказала Оля.

"Увага. Віталій Козловський, ти мав рацію на всі 100%! Напишіть під постом свою думку теж", - попросила Цибульська в підписах до сторіс.

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