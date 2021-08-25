Кума Дзідзьо співачка Оля Цибульська вирішила відповісти на образи Віталія Козловського
Як пише Politeka.net, Оля Цибульська стала популярною вітчизняною співачкою. Красуня є кумою розведеного соліста групи DZIDZIO Михайла Хоми, а також дружить з Віталієм Козловським. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс красуня розповіла, що в 2019 році виступала на чорноморських іграх. Віталій обізвав Олю через її вбрання, але наступного дня вибачився.
"Слухайте дивлюся з Чорноморських ігор з 2019 року і тих, що проходили зараз. Тоді Козловський в цій сукні назвав мене мочалкою і я образилася, і Віталій Як мужик вибачився на наступний день. А я дивлюся на ці фотки і думаю, блін, Віталік, ти був правий. А ви теж напишіть, де вам більше подобається: плаття пишне з зачіскою або вчорашня на чорноморських іграх. Просто цікаво", - сказала Оля.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Порошенка атакували після параду на Хрещатику, втрутилася поліція: кадри НП
Переможець "Майстер Шеф" зняв дивну поведінку Сергія Притули в ресторані: "Адаптувався і почав їсти квіти"
Трагедія на дорозі забрала життя відомого українця і його маленької дочки: "Навчив нас вірити своїм мріям"
Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую"
"Увага. Віталій Козловський, ти мав рацію на всі 100%! Напишіть під постом свою думку теж", - попросила Цибульська в підписах до сторіс.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська в ефектному вбранні запалила поруч з відомим " холостяком»
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська поскаржилася на зайву вагу і заговорила про депресію
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська в міні запалила відразу з двома красенями