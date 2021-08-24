Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук привітала українців і розповіла про свободу

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська актриса театру і кіно. Також її знають як дружину продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна зіграла в понад 40 проектах, в тому числі в популярному фільмі "Свінгери". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками порадами і моментами з життя.

На цей раз актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна позиціонує в довгій вишиванці блакитного кольору, піднявши її вона показує свої довгі ноги. Свій образ дівчина доповнила квітковим вінком.

"Дорогі мої, вітаю Вас з видатним святом-Днем Незалежності України!

30 річниця!

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Ще з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї. Тому саме ця видатна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, поклала початок новій епосі в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національної свободи.

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Бажаю вашим рідним міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України.", привітала шанувальників актриса.

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