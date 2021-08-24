Світська левиця Кім Кардашьян влаштувала вельми розкуту поїздку в чорному купальнику разом з подружкою

У своєму Instagram Кім ніколи не розповідає про особисте життя, не показує себе без макіяжу і не спілкується з шанувальниками. Знаменитість тільки виставляє кадри з фотосесій, на яких виглядає вельми привабливо.

Оскільки зірка не любить критику, вона не бажає показувати щось з реального життя. Навіть так кадри з фотосесій вельми позитивно сприймаються фанатами. Цього разу зірка підкорила образом в чорному купальнику зі своєї нової колекції. Причому Кім показала форми з акцентом саме на них.

В однакових образах вона разом з подружкою проїхалися перед камерою, показуючи засмаглі фігури.

"Ляльки вище реальності🖤; приємний поворот; Люблю цю колекцію вже❤; вже не маленькі красуні🖤; OMG люблю цю колекцію 🖤; мені потрібен кожен шматок цього купальника; це круто 🔥; зірка впала😊 💥; Так гаряче! 😍 🔥 "- відповідають в мережі.

Також ми писали, що Кардашьян славиться своєю любов'ю до незвичайного одягу і нюдовим тонам в образах. Для своїх нарядів Кім створила цілу величезну кімнату, в якій зберігаються її кращі наряди, дорогі сумки і прикраси.

Причому кімната настільки велика, що зірка навіть влаштувала там і примірювальну, нерідко роблячи фото біля дзеркала і хвалячись яскравими образами.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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