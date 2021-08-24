Светская львица Ким Кардашьян устроила весьма раскованную поездку в черном купальнике вместе с подружкой

В своем Инстаграм Ким никогда не рассказывает о личной жизни, не показывает себя без макияжа и не общается с поклонниками. Знаменитость только выставляет кадры из фотосессий, на которых выглядит весьма привлекательно.

Поскольку звезда не любит критику, она не желает показывать что-то с реальной жизни. Даже так кадры из фотосессий весьма позитивно воспринимаются фанатами. В этот раз звезда покорила образом в черном купальнике из своей новой коллекции. Причем Ким показала формы с акцентом именно на них.

В одинаковых образах она вместе с подружкой проехались перед камерой, показывая загорелые фигуры.

«Куклы выше реальности🖤; приятный поворот; Люблю эту коллекцию уже ❤; уже не маленькие красотки🖤; OMG люблю эту коллекцию 🖤; Мне нужен каждый кусок этого купальника; Это круто 🔥; Звезда упала😊💥; Так горячо! 😍🔥» - отвечают в сети.

Также мы писали, что Кардашьян славится своей любовью к необычной одежде и нюдовым тонам в образах. Для своих нарядов Ким создала целую огромную комнату, в которой хранятся ее лучшие наряды, дорогие сумки и украшения.

Причем комната настолько большая, что звезда даже устроила там и примерочную, нередко делая фото у зеркала и хвастаясь яркими образами.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».