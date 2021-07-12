Светская львица, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян похвасталась точеной фигурой в купальнике
Как передает Politeka.net, фигуристая Кардашьян долгое время была законодателем моды. Девушки стремились иметь объемы как у звезды, а также копировали стиль ее одежды и даже мейкапа. Сегодня на звезду в Инстаграм подписано более 235 миллионов пользователей. Каждый наряд Ким приводит в восхищение ее поклонниц. Новый не стал исключением.
На свежих фото фигуристая брюнетка позировала в миниатюрном светлом купальнике, который выгодно подчеркнул ее округлые бедра и очень тонкую талию. Как известно, модель неоднократно обвиняли в том, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам. Впрочем, Кардашьян предпочитает эти слухи не комментировать.
На снимках она выставила напоказ все свои достоинства, засветив прелести крупным планом.
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«Королева», «Выглядишь аппетитно», «Такая красивая», «Вот это формы!», «Глаз не оторвать», «Что за кошечка?», «Нереальная красотка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ким Кардашьян в эффектном мини-платье и на шпильках оседлала самокат: показательные кадры.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини на ниточках ослепила нереальными формами: «Богиня красоты».
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