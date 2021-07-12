Светская львица, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян похвасталась точеной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, фигуристая Кардашьян долгое время была законодателем моды. Девушки стремились иметь объемы как у звезды, а также копировали стиль ее одежды и даже мейкапа. Сегодня на звезду в Инстаграм подписано более 235 миллионов пользователей. Каждый наряд Ким приводит в восхищение ее поклонниц. Новый не стал исключением.

На свежих фото фигуристая брюнетка позировала в миниатюрном светлом купальнике, который выгодно подчеркнул ее округлые бедра и очень тонкую талию. Как известно, модель неоднократно обвиняли в том, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам. Впрочем, Кардашьян предпочитает эти слухи не комментировать.

На снимках она выставила напоказ все свои достоинства, засветив прелести крупным планом.

«Королева», «Выглядишь аппетитно», «Такая красивая», «Вот это формы!», «Глаз не оторвать», «Что за кошечка?», «Нереальная красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ким Кардашьян в эффектном мини-платье и на шпильках оседлала самокат: показательные кадры.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини на ниточках ослепила нереальными формами: «Богиня красоты».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в леопардовом мини соблазнила прелестями: "Выглядит аппетитно".