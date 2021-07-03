Світська левиця Кім Кардашьян здивувала новими фото своїх нічних пригод

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Каньє Вестом, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу фігуриста красуня поділилася в мережі незвичайними знімками своїх нічних пригод.

Як видно, перед камерою Кім з'явилася в сміливому образі - на ній хитромудрий білим топ, який більше нагадує бюстгальтер, і коротка мініспідниця. Цей наряд красиво підкреслив апетитні форми зірки і рівний ідеальний загар. А свій образ вона доповнила модними босоніжками на шпильках. При цьому на одному з фото Кім осідлала самокат, і це на шпильках.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Ніч на Іспанських сходах". А фанати тут же почали коментувати знімки, засинаючи красуню компліментами в коментарях до фото.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в чорному комплекті без зайвої скромності приворожила фігурою: "Ой яка вишенька".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян похвалилася формами в розстебнутій кофті і надто короткій спідниці: «Які ніжки».

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