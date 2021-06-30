Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала женственный образ в облегающем платье

40-летняя красотка, прославившаяся на весь мир благодаря реалити-шоу о своей семье, сейчас находится в процессе развода со своим супругом, рэпером Канье Уэстом. Однако, из-за этого Ким не ставит свою жизнь на паузу: звезда продолжает активно развлекаться и работать, радуя поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Кардашьян, известная своими вызывающими нарядами, решила показать свою более нежную и женственную сторону. Новое фото появилось на странице ее бренда духов в Инстаграм.

На снимке Ким позирует перед камерой в длинном облегающем платье с корсетом. Наряд в пол позволяет звезда во всей красоте показать свою узкую талию и пышные бедра, а глубокое декольте как нельзя лучше подчеркнуло и другие особенности фигуры модели. При этом бледно-лавандовый оттенок ткани придал образу красотки нежности и женственности. Помогли в этом и светлые розы, которые можно заметить за спиной у Ким.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее образа.

«Огонь», «Уф», «Такая восхитительная», «Люблю тебя, Ким», «Фигура как у вазы», - пишут люди.

Напомним, Ким Кардашьян хвастнула лучшими образами в бикини с младшей сестричкой: "Сладкие-сладкие...".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в тесном топике показала фигуру, которой завидуют миллионы.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян устроила игривую съемку с подружками в белье: "Дамы не промах".