Американская модель, блогер и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила длиной юбки

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя бизнесвумен и мама четырех детей до сих пор является иконой стиля в США. Ее луки разбирают до мелочей, а миллионы поклонников стремятся копировать ее образы.

В этот раз звезда удивила чересчур откровенным образом. Она надела очень короткую юбку, которая выгодно подчеркнула ее стройные ножки. Также Ким надела кофточку на пуговицах. Правда, пуговицы звезда решила расстегнуть, оставив кофточку держаться лишь на одной. Загорелая кожа и нарощенные волосы звезды добавила шарма ее образу.

«Дюймы на римской взлетно-посадочной полосе», - загадочно подписала фото звезда.

В комментариях эффектной брюнетке оставили массу приятных слов.

«Огонь», «На это можно смотреть вечно», «Какие ножки», «Это просто топ», «Еще одна пуговица осталась», «Это очень горячо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ким Кардашьян хвастнула лучшими образами в бикини с младшей сестричкой: "Сладкие-сладкие...".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян блеснула своими знаменитыми формами на простынях: "Доброе утро".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула фирменные бедра нежной тканью: "сама женственность".