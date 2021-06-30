Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала жіночний образ в облягаючій сукні

40-річна красуня, яка прославилася на весь світ завдяки реаліті-шоу про свою сім'ю, зараз знаходиться в процесі розлучення зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом. Однак, через це Кім не ставить своє життя на паузу: зірка продовжує активно розважатися і працювати, радуючи шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На цей раз Кардашьян, відома своїми зухвалими нарядами, вирішила показати свою більш ніжну і жіночну сторону. Нове фото з'явилося на сторінці її бренду духів в Instagram.

На знімку Кім позує перед камерою в довгій облягаючій сукні з корсетом. Наряд в підлогу дозволяє зірка у всій красі показати свою вузьку талію і пишні стегна, а глибоке декольте якнайкраще підкреслило і інші особливості фігури моделі. При цьому блідо-лавандовий відтінок тканини надав образу красуні ніжності і жіночності. Допомогли в цьому і світлі троянди, які можна помітити за спиною у Кім.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її образу.

"Вогонь", "Уф", "така чудова", "Люблю тебе, Кім", "фігура як у вази", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кім Кардашьян хвалилася кращими образами в бікіні з молодшою сестричкою: "Солодкі-солодкі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в тісному топіку показала фігуру, якій заздрять мільйони.

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