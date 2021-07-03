Светская львица Ким Кардашьян удивила новыми фото своих ночных приключений

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая недавно развелась с мужем Канье Вестом, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз фигуристая красотка поделилась в сети необычными снимками своих ночных приключений.

Как видно, перед камерой Ким появилась в смелом образе – на ней замысловатый белым топ, который больше напоминает бюстгальтер, и короткая мини-юбка. Этот наряд красиво подчеркнул аппетитные формы звезды и ровный идеальный загар. А свой образ она дополнила модными босоножками на шпильках. При этом на одном из фото Ким оседлала самокат, и это на шпильках.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "Ночь на Испанской лестнице". А фанаты тут же принялись комментировать снимки, засыпая красотку комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Ким Кардашьян в черном комплекте без лишней скромности приворожила фигурой: "Ой какая вишенка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян похвасталась формами в расстегнутой кофте и чересчур короткой юбке: «Какие ножки».

Также Politeka писала, Растрепанная Ким Кардашьян блеснула своими знаменитыми формами на простынях: "Доброе утро".