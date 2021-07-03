Американская модель, блогер и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии со своим дизайнерским бельем
Не так давно стало известно, что еще молодой бренд Ким Кардашьян экипирует американских спортсменок к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Ким начала выпускать собственную коллекцию белья не так давно, однако довольно быстро ее образы стали весьма популярны.
Чтобы поддержать свой бренд, Ким так же решила сама рекламировать его и периодически примерять на себя различные модные образы. В черном белье звезда выглядела весьма аккуратно и молодо, а ее смуглая кожа без изъянов только привлекла еще больше внимание фанатов.
По мнению поклонников, Ким выглядит очень красиво, когда на ней нет вызывающих образов:
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«Такая горячая, просто вау❤️; более менее скромно; мне нравится, когда так просто; кажется, тут много красоты😍😍; боже ну что за красавица 🤍🤎; Я люблю вас; ой какая вишенка красивая».
Напомним, что Ким Кардашьян хвастнула лучшими образами в бикини с младшей сестричкой: "Сладкие-сладкие...".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян блеснула своими знаменитыми формами на простынях: "Доброе утро".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула фирменные бедра нежной тканью: "сама женственность".