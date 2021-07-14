До чего же хороша!

Светская львица, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась соблазнительным домашним луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм фигуристая модель опубликовала милый домашний лук. Как известно, вся одежда, которую красотка надевает, сразу же пользуется спросом среди ее миллионной фанатской аудитории. Поэтому, чаще всего, звезда фотографируется в одежде и нижнем белье собственного производства.

На этот раз Ким Кардашьян предстала в белом домашнем костюме, который состоял из чересчур короткого топа и штанов. Она засветила свою осиную талию, впечатлив фигуркой.

«Уютный», - подписала фото звезда.

В комментариях Ким традиционно оставили массу приятных слов.

«Ты идеальная», «Такая хорошенькая!», «Ангел с небес», «Выглядит так уютно», «Милый костюмчик», «На тебе все смотрится красиво», «Ты такая красивая», «Невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ким Кардашьян в соблазнительном мини впечатлила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в красивом купальнике выставила напоказ все свои достоинства: «Что за кошечка?».

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в бикини на маленьких ниточках поразила нереальными формами: «Богиня красоты».