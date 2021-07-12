Є, на що подивитися

Світська левиця, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, фігуриста Кардашьян довгий час була законодавцем моди. Дівчата прагнули мати обсяги як у зірки, а також копіювали стиль її одягу і навіть макіяжу. Сьогодні на зірку в Instagram підписано понад 235 мільйонів користувачів. Кожен наряд Кім приводить в захоплення її прихильниць. Новий не став винятком.

На свіжих фото фігуриста брюнетка позувала в мініатюрному світлому купальнику, який вигідно підкреслив її округлі стегна і дуже тонку талію. Як відомо, модель неодноразово звинувачували в тому, що вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів. Втім, Кардашьян вважає за краще ці чутки не коментувати.

На знімках вона виставила напоказ всі свої достоїнства, засвітивши принади крупним планом.

"Королева", "Виглядаєш апетитно", "така красива", "Ось це форми!", "Очей не відірвати", "Що за кішечка?", "Нереальна красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в ефектній міні-сукні і на шпильках осідлала самокат: показові кадри.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні на ниточках засліпила нереальними формами: "Богиня краси".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в леопардовому міні спокусила принадами:"виглядає апетитно".