Світська левиця, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян похвалилася витонченою фігурою в купальнику
Як передає Politeka.net, фігуриста Кардашьян довгий час була законодавцем моди. Дівчата прагнули мати обсяги як у зірки, а також копіювали стиль її одягу і навіть макіяжу. Сьогодні на зірку в Instagram підписано понад 235 мільйонів користувачів. Кожен наряд Кім приводить в захоплення її прихильниць. Новий не став винятком.
На свіжих фото фігуриста брюнетка позувала в мініатюрному світлому купальнику, який вигідно підкреслив її округлі стегна і дуже тонку талію. Як відомо, модель неодноразово звинувачували в тому, що вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів. Втім, Кардашьян вважає за краще ці чутки не коментувати.
На знімках вона виставила напоказ всі свої достоїнства, засвітивши принади крупним планом.
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"Королева", "Виглядаєш апетитно", "така красива", "Ось це форми!", "Очей не відірвати", "Що за кішечка?", "Нереальна красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в ефектній міні-сукні і на шпильках осідлала самокат: показові кадри.
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