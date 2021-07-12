Світська левиця, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, фігуриста Кардашьян довгий час була законодавцем моди. Дівчата прагнули мати обсяги як у зірки, а також копіювали стиль її одягу і навіть макіяжу. Сьогодні на зірку в Instagram підписано понад 235 мільйонів користувачів. Кожен наряд Кім приводить в захоплення її прихильниць. Новий не став винятком.

На свіжих фото фігуриста брюнетка позувала в мініатюрному світлому купальнику, який вигідно підкреслив її округлі стегна і дуже тонку талію. Як відомо, модель неодноразово звинувачували в тому, що вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів. Втім, Кардашьян вважає за краще ці чутки не коментувати.

На знімках вона виставила напоказ всі свої достоїнства, засвітивши принади крупним планом.

Популярні новини зараз

Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"

НП на виступі Тіни Кароль, розкрито моторошні подробиці: "Опинилася в серпанку чадного газу"

Найбагатша співачка України вразила не тільки голосом на міжнародному фестивалі: "Мурашки по тілу"

Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."

Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Показати ще

"Королева", "Виглядаєш апетитно", "така красива", "Ось це форми!", "Очей не відірвати", "Що за кішечка?", "Нереальна красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в ефектній міні-сукні і на шпильках осідлала самокат: показові кадри.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні на ниточках засліпила нереальними формами: "Богиня краси".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в леопардовому міні спокусила принадами:"виглядає апетитно".