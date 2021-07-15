Горячая красотка Хлои Кардашьян похвасталась роскошным телом в смелом купальнике, фото уже в сети

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и модель Хлои Кардашьян, которая является родной сестрой еще более известной светской львицы Ким Кардашьян, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась горячим кадром в купальнике, который вызвал бурную реакцию поклонников.

На новом снимке Хлои запечатлена в интересной неоновой локации, она присела в смелой позе на черный пуф и с вызовом смотрит в объектив. Перед камерой модель появилась в стильном желтом бикини, которое красиво подчеркнуло ее роскошное рельефное тело. Длинные волосы девушки распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж.

Поклонники тут же принялись активно комментировать новое фото Кардашьян, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Лучший автозагар, который я когда-либо видел", "Идеальная", "Красиво", "Ты прекрасна", "Я весь день ждал твоего поста", "Моя милашка", "Ты великолепна", "Ты прекрасна".

Напомним, Хлои Кардашьян в мини-бикини заставила наслаждаться каждым изгибом: "Боже, ты потрясающая".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян кокетливо приоткрыла плащик, дав полюбоваться формами в латексе: "Удивительная".

Также Politeka писала, что Хлои Кардашьян спустила штаны, позволяя насладиться "запретным треугольником": "Горячая".