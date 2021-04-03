Известная модель Хлои Кардашьян показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Хлои - это еще одна красотка семейства Кардашьян. Девушка не отстала от сестер, завоевав сердца десятков миллионов поклонников. Модель занимается бизнесом и впечатляет эффектными образами в Инстаграм, где за красоткой следит 135 миллионов человек.

В этот раз красотка показалась в бикини, которое преимущественно состояло из ниточек. Хлои лежала на шезлонге, наслаждаясь жарким солнцем. На других кадрах Кардашьян показала еще несколько ракурсов своего отдыха.

"Пурпурный пожиратель", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Сделай их сумасшедшими", "Ты такая красивая КоКо !!!!!!", "Омг, ты такая красивая", "Боже, ты потрясающая", "Я бы хотела быть такой же богатой, чтобы быть такой горячей", "Снова изменила свое лицо, я вижу", "Я думала, это Кайли", "Кто она теперь".

Мы писали, что знаменитая Ким Кардашьян показала свою звездную сестру Хлои без одежды.

Так, звезда поделилась фотографией Хлои, на которой та позирует в гримерке. При этом на ней нет одежды: модель прикрыта только полотенцем.

Напомним, Хлои Кардашьян спустила штаны, позволяя насладиться "запретным треугольником"

А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян приковала взгляды к идеальным полушариям в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян в ниточках бикини поманила заветным треугольником



