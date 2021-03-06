Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в свежем образе, восхитив фанатов

На фото Хлои показалась в мини-шортиках и топе черного цвета. Кардашьян позировала у стены, скрестив ножки, чтобы подчеркнуть аппетитные формы. Волосы у красотки остались распущенными, а смотреле девушка в камеру, хвастаясь ярким мейкапом. На втором снимке модель уже показалась более отдаленно, чтобы восхитить идеальными ножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Эти волосы", "Боже, потрясающе", "А вот и я. Какие у вас еще 2 желания ??", "они и их решимость быть брюнетками", "Королева", "лучшая женщина в мире", "Такая красивая, люблю тебя !!!", "Ты такая красивая", "Хорошая девушка", "Ты такая красивая", "счастливой пятницы", "Я так тебя люблю, КоКо", "Ты такая шикарная", "Ты такая красивая", "ты любовь всей моей жизни, я люблю тебя красиво".

Мы писали, что знаменитая Ким Кардашьян показала свою звездную сестру Хлои без одежды.

Так, звезда поделилась фотографией Хлои, на которой та позирует в гримерке. При этом на ней нет одежды: модель прикрыта только полотенцем. Хлои держит руки над головой, пока над ней работает визажист.

Напомним, Хлои Кардашьян сжала пальчиками аппетитных "подружек", сбросив лиф

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным

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