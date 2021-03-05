Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в самом горячем образе

На фото Хлои позировала в джинсах. Больше одежды на Кардашьян не было, так как красотка решила сняться топлес. Девушка стояла на фоне лужайки, обласкав свое тело ярким солнцем. Модель оставила волосы распущенными, а пальчиками руки взялась за бюст, чтобы добавить снимку пикантности, а также прикрыть самое интересное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Мама Мия", "Одержим", "Тощая минни", "Оглушающая", "Моя королева", "Джинсы и пресс, пожалуйста", "я очень взволнован", "Ты красивая", "Ты выглядишь потрясающе, Хлои", "Красиво, я так сильно тебя люблю, идеально", "Вау, девочка, ты отлично выглядишь", "Люблю тебя, Хлои", "это те джинсы, о которых ты говорила ??", "Ты красивая Коко !!!", "Я люблю Хлою Кардашьян, я могла бы нарисовать ее в образе Симпсона".

Мы писали, что легендарная американская икона стиля, 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила безупречной фигурой во время отдыха с сестрой Хлои.

Так, 40-летняя звезда имеет безупречное тело, буквально давая фору своей младшей сестре Хлои.

«Вместе лучше», - коротко подписан снимок.

Напомним, горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным

А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян обняла пальчиками роскошные ягодицы, раскрыв свою радость

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян распахнула блузу и показала, что прячет в ниточках бикини



