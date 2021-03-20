Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в пикантном ракурсе

На фото Хлои показалась в нижнем белье и прозрачном наряде, который накинула сверху. Звезда развернулась спиной, акцентировав внимание на ягодицах, которые заняли приличную часть кадра. Хлои с удовольствием хвасталась идеальными полушариями, а также большим кольцом на безымянном пальце. Волосы модель оставила распущенными, а рукой взялась за талию, подчеркивая фигуру в виде песочных часов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой страничку звезды в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали множество комплиментов сестричке Кардашьян:

"Прекрасно", "Сияй красотой", "Бразилия тебя любит", "Великолепная", "Так красиво!!", "Передай привет Португалия", "Очень красиво", "Выглядит как всегда хорошо", "Верьте в себя, расширяйте свои границы и делайте все возможное, чтобы достичь своих целей, берите пример из Хлои", "Ты идеальна, Коко", "Будь моей королевой".

Сообщалось, что популярная западная модель Хлои Кардашьян показала интересный образ, устров отдых.

На фото Хлои показалась в микроскопическом бикини, которое состояло преимущественно из веревочек. Звезда лежала, хвастаясь манящим "запретным треугольником", а сверху можно увидеть легкую кофту.

Напомним, Хлои Кардашьян упаковала сочных "подружек" в тугой топик

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