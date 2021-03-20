Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в пикантном ракурсе
На фото Хлои показалась в нижнем белье и прозрачном наряде, который накинула сверху. Звезда развернулась спиной, акцентировав внимание на ягодицах, которые заняли приличную часть кадра. Хлои с удовольствием хвасталась идеальными полушариями, а также большим кольцом на безымянном пальце. Волосы модель оставила распущенными, а рукой взялась за талию, подчеркивая фигуру в виде песочных часов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой страничку звезды в социальной сети Инстаграм.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали множество комплиментов сестричке Кардашьян:
"Прекрасно", "Сияй красотой", "Бразилия тебя любит", "Великолепная", "Так красиво!!", "Передай привет Португалия", "Очень красиво", "Выглядит как всегда хорошо", "Верьте в себя, расширяйте свои границы и делайте все возможное, чтобы достичь своих целей, берите пример из Хлои", "Ты идеальна, Коко", "Будь моей королевой".
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Сообщалось, что популярная западная модель Хлои Кардашьян показала интересный образ, устров отдых.
На фото Хлои показалась в микроскопическом бикини, которое состояло преимущественно из веревочек. Звезда лежала, хвастаясь манящим "запретным треугольником", а сверху можно увидеть легкую кофту.
Напомним, Хлои Кардашьян упаковала сочных "подружек" в тугой топик
А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян сжала пальчиками аппетитных "подружек", сбросив лиф
Также Politeka сообщала, что горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным