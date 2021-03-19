Известная модель Хлои Кардашьян показала себя во время релакса

На фото Хлои показалась в мини-бикини, которое состояло преимущественно из ниточек. Звезда лежала, хвастаясь манящим "треугольником любви", а сверху накинула кофточку. Девушка в руках держала какой-то напиток, демонстрируя роскошный маникюр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выпадение завтра в 9:00 по тихоокеанскому стандартному времени", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более двух миллионов лайков и написали комментарии:

"О, хорошо, я вижу тебя", "так готова к лету", Ты заставляешь меня пить !!!!", "Так потрясающе", "Выглядишь потрясающе ! люблю тебя", "Вау, так прекрасна", "Хлоя, ты такая великолепная, что всегда была", "Такая красивая", "Тру мамочка", "Честно говоря, люблю тебя, продолжай сиять своей великолепной красотой", "Я люблю, боже", "Цели тела достигнуты, сестричка Кардашьян умеет удивлять".

Мы писали, что известная модель Хлои Кардашьян показала себя в свежем образе, восхитив фанатов.

На фото Хлои показалась в мини-шортиках и топе черного цвета. Кардашьян позировала у стены, скрестив ножки, чтобы подчеркнуть аппетитные формы.

Напомним, Хлои Кардашьян сжала пальчиками аппетитных "подружек", сбросив лиф

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным

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