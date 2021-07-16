Светская львица и звезда Инстаграма Ким Кардашьян показала как умеет отдыхать

Как передает Politeka.net, Имя Ким Кардашьян известно всему миру. Популярная модель и светская львица активно ведет социальные сети и радует подписчиков новым контентом.

На этот раз Кардашьян в Инстаграм поделилась откровенным фото, где она в купальнике нежного розового цвета, который отлично подчеркивает её загорелую кожу и делает акцент на пышных формах.

""Не становитесь слишком занятыми зарабатыванием на жизнь, чтобы не забыть работать над тем, чтобы зарабатывать на жизнь" - Долли Партон. Дружеское напоминание всегда уделять немного времени себе." - поделилась модель.

"Богиня", "Ты выглядишь счастливой", "Это очень горячо", "Я так вам завидую", "Ты всегда выглядишь огонь!", "Почему ты так прекрасна", "Это совет, который был необходим мне сегодня утром. Спасибо, Кимберли", "Канье, как ты теряешь такую женщину", - пишут поклонники Ким.

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