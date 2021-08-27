Популярний український актор "Квартал 95" Степан Казанін поїхав на відпочинок разом із дружиною

Як пише Politeka.net, 46-річний Степан Казанін вже багато років виступає на сцені "Квартал 95".

Артист часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Цього разу Казанін поділився знімком, який зробив на острові Ідра, що поблизу Греції. На відпочинок актор "Квартал 95" відправився разом із дружиною Наталією, із якою в шлюбі вже 28 років.

Подружжя позувало на шикарній яхті, а Наталія застрибнула Казаніну на плечі. Знімок вийшов дуже атмосферним та ніжним.

"Калиспера-камасутра!!!😜", - написав Казанін.

Шанувальники оцінили знімок актора та написали багато коментарів.

"Гарного відпочинку та приємних вражень 😍", " Ого! 👏🔥 Ти морячка, я моряк!)) 👍😄💪 Молодці!", "Це ти десь, відпочиваєш чи яхту купив? 😂", - написали фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Кошовий, Ткач, Казанін та інші зірки "Квартал 95" вивели в світ своїх дружин-красунь і дітей: "Схожі на казкових...".

Нагадаємо, що блакитноока блондинка з "Жіночого кварталу" в маєчці показала свою чуттєвість: "Потрапила в точку".

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