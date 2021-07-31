Степан Казанін показав куди відправився на Відпочинок з дружиною

Як передає Politeka.net, Степан Казанін є популярним актором "Квартал 95" і ведучим. Артист вже 28 років у шлюбі з дизайнером Наталією. Артист часто ділиться подіями зі свого життя в соціальних мережах і радує шанувальників.

Цього разу дружина Степана Наталія поділилася новим фото. Подружжя відправилося на відпочинок в Барселону, Іспанія. На знімку в обнімку стоять Степан і Наталя. Рудоволоса красуня в довгій легкій зеленій сукні, а артист в джинсових шортах і яскравій блакитній сорочці на тлі собору.

У цій публікації Наталя поділилася своїм враженням від відпочинку в Барселоні. Як заявляє дружина артиста, вони вже не перший раз в цьому місті, але повертаються туди знову і знову.

Шанувальники засипали подружжя компліментами: "такі яскраві! Око не відвести," Фото дуже красиве"," прекрасна пара","Хочу до вас".

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