Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя - Сергей) похвастался отдыхом с семьей в Киеве

Артист женат с 1993 года на дизайнере, Наталье, сообщает Politeka.net. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов. А в 2010-ом на свет появился младший сын Петр.

На официальной странице "Квартал 95" появились фото, где Сергей прогуливается вместе с женой и младшим сыном по улице.

Звезда "Квартала" и Петр оделись в одинаковые цвета, а особой яркости добавила Наталья, которая надела оранжевую куртку и длинную черную юбку.

Семья прогулялась по улице, взявшись за руки.

"Концентрируемся на хорошем. Весна, тепло - прекрасный повод для прогулки всей семьей 🌳☀️", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"А чо без масок гуляем???", "А как же локдаун? На концерт летите в конце апреля - в начале мая?", "Где маски ?", "Прекрасно! Наполняем жизнь птичьим звоном!", "Где дистанция, где маски?", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Казанин в одном из интервью рассказал, что младший сын растет очень подвижным. Как отметил артист, в отличие от Степана, Петр - творческая личность, он ходит в театральный кружок, но также любит футбол.

Степан же - умный парень, у которого математика в приоритете. Еще в школе старшего сына Казанина отобрали "скауты" из математического вуза. Степан набрал наибольшее количество баллов, поэтому его пригласили учиться бесплатно.

Напомним, что звезда "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".

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