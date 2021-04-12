Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя - Сергей) похвастался отдыхом с семьей в Киеве
Артист женат с 1993 года на дизайнере, Наталье, сообщает Politeka.net. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов. А в 2010-ом на свет появился младший сын Петр.
На официальной странице "Квартал 95" появились фото, где Сергей прогуливается вместе с женой и младшим сыном по улице.
Звезда "Квартала" и Петр оделись в одинаковые цвета, а особой яркости добавила Наталья, которая надела оранжевую куртку и длинную черную юбку.
Семья прогулялась по улице, взявшись за руки.
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"Концентрируемся на хорошем. Весна, тепло - прекрасный повод для прогулки всей семьей 🌳☀️", - написали авторы поста.
За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"А чо без масок гуляем???", "А как же локдаун? На концерт летите в конце апреля - в начале мая?", "Где маски ?", "Прекрасно! Наполняем жизнь птичьим звоном!", "Где дистанция, где маски?", - написали пользователи сети.
Напомним, Сергей Казанин в одном из интервью рассказал, что младший сын растет очень подвижным. Как отметил артист, в отличие от Степана, Петр - творческая личность, он ходит в театральный кружок, но также любит футбол.
Степан же - умный парень, у которого математика в приоритете. Еще в школе старшего сына Казанина отобрали "скауты" из математического вуза. Степан набрал наибольшее количество баллов, поэтому его пригласили учиться бесплатно.
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