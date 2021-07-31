Степан Казанин показал куда отправился на отдых с женой
Как передает Politeka.net, Степан Казанин является популярным актером "Квартал 95" и ведущим. Артист уже 28 лет в браке с дизайнером Натальей. Артист часто делится событиями из своей жизни в социальных сетях и радует поклонников.
На этот раз жена Степана Наталья поделилась новым фото. Супруги отправились на отдых в Барселону, Испания. На снимке в обнимку стоят Степан и Наталья. Рыжеволосая красотка в длинном легком зеленом платье, а артист в джинсовых шортах и яркой голубой рубашке на фоне собора.
В этой публикации Наталья поделилась своим впечатлением от отдыха в Барселоне. Как заявляет жена артиста, они уже не первый раз в этом городе, но возвращаются туда снова и снова.
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