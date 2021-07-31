Степан Казанин показал куда отправился на отдых с женой

Как передает Politeka.net, Степан Казанин является популярным актером "Квартал 95" и ведущим. Артист уже 28 лет в браке с дизайнером Натальей. Артист часто делится событиями из своей жизни в социальных сетях и радует поклонников.

На этот раз жена Степана Наталья поделилась новым фото. Супруги отправились на отдых в Барселону, Испания. На снимке в обнимку стоят Степан и Наталья. Рыжеволосая красотка в длинном легком зеленом платье, а артист в джинсовых шортах и яркой голубой рубашке на фоне собора.

В этой публикации Наталья поделилась своим впечатлением от отдыха в Барселоне. Как заявляет жена артиста, они уже не первый раз в этом городе, но возвращаются туда снова и снова.

Поклонники засыпали супругов комплиментами: "Такие яркие! Глаз не отвести, "Фото очень красивое", "Прекрасная пара", "Хочу к вам".

Ранее сообщалось, Кошевой и Казанин из Квартал 95 "поиздевались" над Тиной Кароль: "У них нет человеческого сердца"

Также, украинцам показали, как Казанин и Пикалов из «Квартал 95» выглядели в начале карьеры: «А Степан что, вампир?»

Politeka рассказывала, Казанин из "Квартал 95" показал, что делал с Андреем Данилко в Турции: "Тусили и бабули, и Сердючки"



