Популярный украинский актер "Квартал 95" Степан Казанин поехал на отдых вместе с женой

Как пишет Politeka.net, 46-летний Степан Казанин уже много лет выступает на сцене "Квартал 95".

Артист часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз Казанин поделился снимком, который сделал на острове Идра, что вблизи Греции. На отдых актер "Квартал 95" отправился вместе с женой Натальей, с которой в браке уже 28 лет.

Супруги позировали на шикарной яхте, а Наталья запрыгнула Казанину на плечи. Снимок получился очень атмосферным и нежным.

"Калиспера-камасутра 😜 !!!",- написал Казанин.

Поклонники оценили снимок актера и написали много комментариев.

"Хорошего отдыха и приятных впечатлений 😍 ", " Ого! 👏🔥 Ты морячка, я моряк!))) 👍😄💪 Молодцы!", "Это ты где, отдыхаешь или яхту купил? ",- написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красавиц и детей: "Похожи на сказочных...".

Напомним, что голубоглазая блондинка из "Женского квартала" в маечке показала свою чувственность: "Попала в точку".

A еще Politeka сообщала, что Ткач из " Квартал 95 "показал подросшую дочь, кадры:"Ути же мое солнышко, какая она милая".