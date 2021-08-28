Цікаве відео з лідером "Океану Ельзи" Святославом Вакарчуком і співачкою Тіною Кароль з'явилося в Мережі

Як відомо, обидва артисти брали участь у вокальному шоу "Голос країни". Зокрема, парочка засвітилася разом у суддівському складі 3, 4, 5 і 6 сезонів. Шанувальники досі з теплом згадують ту магію, яка спалахнула між Вакарчуком і Кароль.

Так, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували цікаві кадри з повільним танцем Святослава й Тіни, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Вакарчук закрутив колегу в танці під час виступу учасника Артема Пнатюхи. Тіна аж розстаяла від уваги відомого артиста.

"~VakarTina~ я ж не одна за ними сумую? 🤧", - ностальгує автор поста.

Виявляється, багато фанатів "Голосу країни" все ще сподіваються, що Святослав і Тіна повернуться в шоу:

"Ваууууу😍"

"Скучамба🖤 🤧"

"Скучашки, ти не одна, нас таких багато🤩 🥰"

"ВакарТіна — любов!!! Я досі чекаю і сподіваюся, що вони повернуться🥺 🤍"

"ура, хтось ще робить відео, крім мене!!! вони такі лапочки 🥺 - просуваємо вакартіну в маси 🤪♥️"

"такі милі!!! як знайти це? це ж голос? - голос країни 6 сезон виступ Артема Пантюхи"

"Розчулення"

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