Народна артистка України Ольга Сумська святкувала закінчення зйомок нового серіалу "Фіма"

Як пише Politeka.net, популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська знімалася у комедійному серіалі "Фіма", де грала маму і бабусю одного сімейства. Як відомо, серіал матиме 20 серій, довжиною по 25-28 хвилин. Головний герой скечкому – Фіма, стендап-комік, який постійно ставить перед собою життєво важливі для нього питання і намагається знайти на них відповіді.

Зауважимо, що серіал знімали в рамках державного каналу "Дом", який запущено на базі телеканалу іномовлення "UATV" для окупованих Росією Криму і частини Донбасу.

У своєму Instagram одна з учасниць проєкту Ольга Сумська розповіла про закінчення зйомок. Як бачимо на її stories, вони з командою відправилися святкувати закінчення зйомок у нічний клуб.

"Дівчата, за наш проєкт! Ууууу! Ну що, гуляємо за наш проєкт", - каже Ольга Сумська.

Актриса із бокалом в руках непогано відсвяткувала завершення проєкту та вдосталь натанцювалася.

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