Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками ніжними світлинами з фотосесії

Як пише Politeka.net, 36-річна популярна українська співачка Тіна Кароль нещодавно випустила новий українськомовний альбом "Молода кров", який присвятила 30-річчю незалежності України. "Молода кров" – це спільний проєкт співачки та семи молодих перспективних виконавців. Одну з пісень альбому Кароль заспівала на концерті до Дня Незалежності України.

Попри шалений графік співачка часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Цього разу співачка опублікувала серію світлин із ніжної фотосесії. Співачка одягнула цікаве розове плаття із довгим шлейфом.

"Останнім часом такі красиві фотосесії 😍💔", "А говорили принцес не існує ❤️❤️❤️", " Королева наших сердець!) 😍", " Прекрасна❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Королева💗👸🏼", "Чарівна..😍", " Неймовірно гарна🤩✨", "Дааа Тіна ось такі наряди тебе божествлять ... а не ті що на виступі ... ще й не по фігурі .", - написали шанувальники.

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A ще Politeka повідомлялa, що Тіна Кароль несподівано опублікувала романтичний кадр з Даном Баланом, тримаються за руки: "Family look".