Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала архівні фото з дитинства і поділилася особистою трагедією

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна актриса і блогерка Сніжана Бабкіна поділилася з шанувальниками зворушливою історією свого дитинства без батька. В Instagram-сторіс зірка показала архівні фото, на яких її можна побачити ще зовсім юною, а в підписах до сторіс повідала свою історію.

Так, за словами Сніжани, батько пішов з сім'ї, коли їй було всього три роки. Тоді її мама поклала всі сили і багато працювала, щоб забезпечити дочки щасливе дитинство. "Світ змінився. Різко. Безповоротно. Назавжди", - пише Сніжана про відхід батька. Далі в сторіс вона зазначила, що в тому юному віці зненавиділа всіх чоловіків.

Також Бабкіна згадала, що в той час часто відчувала себе самотньо, дивлячись на дітей, у яких були тата. І весь час просила маму "купити" їй братика або сестричку. "А мама говорила, що вони закінчилися в універмазі", - пригадує Сніжана.

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