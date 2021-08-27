Відомий український співак Святослав Вакарчук розповів про виступ на відомому фестивалі
Як пише Politeka.net, 46-річний Святослав Вакарчук, який родом із міста Мукачеве, здобув всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, вокаліст, лідер рок-гурту "Океан Ельзи".
Відомий музикант – активний користувач соцмереж. У своєму Instagram лідер гурту "Океан Ельзи" часто ділиться з шанувальниками різними цікавими подіями зі свого життя. Цього разу Вакарчук розповів, що 28 серпня вони з групою виступлять на відомому фестивалі "ZaxidFest".
"Завтра, 28.08, на @zaxidfest_official закриваємо наше фестивальне літо2021", - написав відомий музикант.
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Шанувальники написали багато коментарів та поставили лайки на пост Вакарчука.
"Які ви круті 😍 як же хочеться на ваш концерт !!", " Мурашки по шкірі від цих нот ... Як же не скоро ми почуємо їх у Мінську 💔", "Як же хочеться почути у Рівному 💔", " Як же я хочу на ваш концерт!!!", - написали шанувальники "Океану Ельзи".
Рaніше Politeka писaлa, що народження первістка у Вакарчука, коли саме малюк з'явився на світ і хто його мама: "Молодше на 7 років".
Нагадаємо, що Вакарчук після того, як пішов з політики, розкрив українцям свої плани: "Це звучить страшно".
A ще Politeka повідомлялa, що зірка "Голосу країни" і улюблениця Вакарчука видала новий хіт і вразила одкровенням: "Страшно...".