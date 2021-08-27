Телеведуча Лілія Ребрик показала себе і заговорила про догляд за собою

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася своєю роботою на телеканалі СТБ, будучи ведучою шоу "Танцюють всі". Після чого з 2017-ого року пішла на телеканал "Україна", і всі ці роки є ведучою "Ранок з Україною". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча показала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. На знімку Лілія приспустила білий халат з плечей і позує посміхаючись під променями сонця.

"Ловила сонячні промені крізь соснові гілки будинку "хвилювалася" (тобто на хвилях каталася) на Чорному морі в Болгарії,» співалася" на сонці на зйомках Київської! Я це все зараз згадую і розумію, що до кінця літа могла б вже і шкіру і волосся зіпсувати, але-ні! Я їх дуже березі! У спеку з дому без сонцезахисного крему не виходжу, на ніч роблю зволожуючі маски і обов'язково легкий масаж, і ще мій лайфхак: вранці - протираю обличчя льодом. Знімає набряки, сліди безсоння і «веселих» вечорів заморожують або чисту воду, або ромашку. За волоссям теж ретельно доглядаю! Роблю масажі спеціальним гребінцем, маски для волосся, наношу масла і термозахист, ну і пам'ятайте-все індивідуально.", дала пораду Лілія Ребрик.

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