Українська красуня-модель Єлизавета Ястремська чесно показала свій спосіб оздоровлення

Останнім часом Єлизавета вважає за краще не показувати фото з професійних фотосесій і рідко говорить про особисте життя. Однак в розділі Сторі в Instagram дівчина з легкістю демонструє свої тренування і косметичні процедури.

Останнім часом найбільше користі Ястремська також бачить у відвідуванні лазні та сауни. Оскільки вона бажає привести свою фігуру в порядок і оздоровитися, то часто показує, що їй в цьому допомагає. Цього разу Єлизавета позувала з банним віником в руках, надівши жовтий купалньик.

Відзначимо, банна процедура вважається вдалим тренуванням для серця і судин. Вона зміцнює серцевий м'яз і знижує ризик інфаркту міокарда. За рахунок посилення кровообігу збільшується надходження поживних речовин до органів.

Нагадай, Єлизавета Ястремська змогла перемогти на вітчизняному конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020". Красуня після цього вирушила представляти країну на" Міс Світу", але там там перемогти їй не вдалося. Дівчина вивчає основи філософії і медитації, займається спортом і веде здоровий спосіб життя.

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