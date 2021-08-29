Фіналістка проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан заговорила про комплекси і дала пораду, як впоратися з ними

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою. ТДівчина активно розвиває свій блог і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Як повідомляли раніше, Анна на своїй сторінці Instagram розповіла про свої комплекси з дитинства. Після цього дівчина запропонувала шанувальникам розповісти про свої проблеми і допомогти їм порадою.

"Хочу трохи поспілкуватися з вами на цю тему. Може разом ми зможемо знайти причину або навпаки, поділитися досвідом? Розповідати...Знаю, що це буває боляче"

Користувачка мережі розповіла про свій комплекс, і Анна підтримала її і поділилася порадою, як полюбити себе.

Ганна Богдан розкрила, з яких причин може бути непорозуміння зі старшим поколінням.

Також Анна розповіла, як впоратися з низькою самооцінкою і звідки беруться комплекси.

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