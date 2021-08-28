Співачка Злата Огневич, що стала героїнею другого сезону шоу про кохання "Холостячка", з нетерпінням чекає виходу першого ефіру

Після того, як стала відома дата виходу в ефір другого сезону «Холостячки», творці проекту почали розкривати імена учасників. На даний момент відомі особистості лише кількох людей.

Так, третім учасником виявився рекордсмен Америки з фрідайвінгу. 37-річний бізнесмен, власник IT-компанії прийшов на шоу, щоб завоювати серце Злати. Три роки праці над собою, він став чемпіоном України та США. Рекорд Андрія-пірнання із затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

"Заради знайомства з холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, в яких готувався більше року, і прилетів з Мексики в Україні. Чи стане знайомство зі Златою доленосним?» - запитують на фан-акаунті проекту.

Користувачі висловили свою думку:

"На фото в своєму інст демонструє свою "гідність" 😮вже відразу неприємненько; я думаю, що чоловіки будуть дивувати не тільки Злату, але і нас ...; щось нове і цікаве в житті, все треба спробувати💝; подарує зуб акули? Або ще щось в цьому дусі); цього дотягнуть до фіналу, він вже давно засвітився".

Нагадавши, Злату Огневич на зйомках "Холостячки" наздогнала страшна звістка: "серце перестало битися...".

Як повідомляла Politeka, Відомий холостяк змусив Ксенію Мішину кричати від захвату:"який крутий...".

Також Politeka писала, що Учасник " Холостячки "на коні змусив серця українок битися частіше, пощастило Златі:"гідний перемоги".