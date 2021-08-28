Починаюча актриса і співачка Соня Євдокименко, внучка легенди української естради Софії Ротару, показала, як тренується

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко зараз живе в Нью-Йорку, де пробує себе в якості актриси і співачки, взявши за приклад легендарну бабусю. Красуня обожнює спорт і можна часто побачити в Instagram, як дівчина робить ефектні розтяжки

Цього разу 20-річна красуня Соня зробила репост відео, на якому займалася на килимку. Євдокименко була в лосинах і міні-топіку, а волосся зібрала в хвіст, щоб не заважали. Красуня в ролику показала, які розтяжки робить, вражаючи гнучкістю. Відео вийшло запалюючим і мотивуючим, адже молода красуня виглядає просто ідеально.

Фанати подивилися ролик більше 300 разів. Під відео відзначилася і мама Соні Євдокименко-Світлана, дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана.

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