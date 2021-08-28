Відома актриса Анджеліна Джолі в молодості була більш розкута і смілива під час фотосесій

Популярна голлівудська актриса зараз не з'являється на публіці, не обговорює особисте життя і фактично припинила давати інтерв'ю. Причому образи і стиль Джолі також змінилися. Тепер артистка носить тільки вільні сукні без принтів, які повністю приховують її фігуру.

Однак так було не завжди і на початку своєї кар'єри, а також під час виходів перших фільмів з Джолі образи у неї були більш розкутими, а сама вона не боялася експериментувати. Однією з екстравагантних і вдалих зйомок в цей час вважає фотосесія, зроблена 27 років тому.

«19 - річна Анджеліна Джолі їсть морозиво Ben & Jerry's, сфотографована Мішелем Буркаром, 1994 рік» - пишуть в мережі.

"Вона була занадто молода і все та ж. Боже, вона чудова; тоді була така яскрава, сліпуча; роки її зломили " - пишуть в мережі.

Відзначимо, раніше ми писали, що актриса нарешті завела свою сторінку в Instagram, де вже з'явилася публікація. Актриса пояснює, чому вона зареєструвалася в соціальних мережах.

"Це лист, який мені прислала дівчинка-підліток з Афганістану. Тому я прийшла в Instagram, щоб поділитися їхніми історіями і голосами тих, хто в усьому світі бореться за свої основні права людини" - схоже, зірка не хоче ділитися своїми Селфі, вважаючи за краще публікувати інший контент.

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