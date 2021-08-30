Відома актриса Анна Саліванчук показала яскраві фото в мережі і надихнула українців

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера Квартал 95 Олександра Божка, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милими кадрами в стильному образі, а в підписі до них надихнула шанувальників радіти кожному дню.

На фотографіях Анна відображена в затишній кімнаті, вона вмостилася в кріслі і красиво позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася в стильному атласному костюмчику бежевого відтінку, який складається з короткої блузки і довгої спідниці. Свій образ актриса доповнила елегантним капелюшком, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Саліванчук написала: "Справа не в ситуації, а у ставленні до неї. Когось радує, що йде дощ, а когось засмучує, що занадто яскраво світить сонце! Я розумію, що завжди на позитиві бути неможливо, але все ж... просто уявіть, наскільки зміниться ваше життя, якщо просто радіти кожному дню. Чого б він нам не приніс. А воскресінню не радіти просто неможливо! Відпочивайте в задоволення, мої дорогі!".

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